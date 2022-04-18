Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

Молодой человек, едва став совершеннолетним, вынудил полицейских устроить погоню за ним в Чегемском районе. Подробности необычного правонарушения сообщили в Госавтоинспекции КБР.
События имели место 2 сентября в селении Нартан. Дорожный инспектор попытался остановить "ВАЗ-2107", однако водитель проигнорировал требование, и началось преследование.
Погоня проходила по тихим улочкам Нартана. Стражи порядка включали маячок и неоднократно требовали от лихача остановиться, но тот продолжал на что-то надеяться и давил на газ.
В итоге любителя быстрой езды задержали на проселочной улице. Им оказался 18-летний парень, у которого даже не было водительских прав. На него оформили пять протоколов:
- невыполнение требования об остановке;
- отсутствие водительского удостоверения;
- движение по встречной полосе;
- незаконно установленный на машине фонарь такси;
- незаконная тонировка.
Теперь молодому человеку предстоит выплатить 26 тыс рублей штрафа.