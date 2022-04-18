Вестник Кавказа

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юный житель Чегемского района пытался сбежать от дорожной полиции на полностью затонированном такси, выезжая на встречку. При этом у 18-летнего нарушителя даже не было водительских прав.

Молодой человек, едва став совершеннолетним, вынудил полицейских устроить погоню за ним в Чегемском районе. Подробности необычного правонарушения сообщили в Госавтоинспекции КБР.

События имели место 2 сентября в селении Нартан. Дорожный инспектор попытался остановить "ВАЗ-2107", однако водитель проигнорировал требование, и началось преследование.

Погоня проходила по тихим улочкам Нартана. Стражи порядка включали маячок и неоднократно требовали от лихача остановиться, но тот продолжал на что-то надеяться и давил на газ.

В итоге любителя быстрой езды задержали на проселочной улице. Им оказался 18-летний парень, у которого даже не было водительских прав. На него оформили пять протоколов:

  • невыполнение требования об остановке;
  • отсутствие водительского удостоверения;
  • движение по встречной полосе;
  • незаконно установленный на машине фонарь такси;
  • незаконная тонировка.

Теперь молодому человеку предстоит выплатить 26 тыс рублей штрафа.

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