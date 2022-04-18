Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

Юный житель Чегемского района пытался сбежать от дорожной полиции на полностью затонированном такси, выезжая на встречку. При этом у 18-летнего нарушителя даже не было водительских прав.

Молодой человек, едва став совершеннолетним, вынудил полицейских устроить погоню за ним в Чегемском районе. Подробности необычного правонарушения сообщили в Госавтоинспекции КБР.

События имели место 2 сентября в селении Нартан. Дорожный инспектор попытался остановить "ВАЗ-2107", однако водитель проигнорировал требование, и началось преследование.

Погоня проходила по тихим улочкам Нартана. Стражи порядка включали маячок и неоднократно требовали от лихача остановиться, но тот продолжал на что-то надеяться и давил на газ.

В итоге любителя быстрой езды задержали на проселочной улице. Им оказался 18-летний парень, у которого даже не было водительских прав. На него оформили пять протоколов:

невыполнение требования об остановке;

отсутствие водительского удостоверения;

движение по встречной полосе;

незаконно установленный на машине фонарь такси;

незаконная тонировка.

Теперь молодому человеку предстоит выплатить 26 тыс рублей штрафа.