"Грузинская мечта" отказалась от встречи с Михаэлем Ротом

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладхе передал, что правящая партия не будет встречаться с представителем немецкого Бундестага Михаэлем Ротом, который сегодня приедет в Тбилиси.

Члены правящей партии "Грузинская мечта" не считают необходимостью встречаться с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэлем Ротом, рассказал генсек партии и глава Тбилиси Каха Каладзе на встрече с журналистами.

Немецкий политик оповестил о поездке в Тбилиси и Ереван в своих соцсетях несколько дней назад. В грузинскую столицу он приедет сегодня и пробудет там до 18 сентября, после посетит Армению на один день.

"Этот человек запомнился нам оскорбительными высказываниями в адрес грузинского народа и веры. Мы слышим с его стороны заявления против нашей страны и мира. Зачем нам встречаться или о чем говорить с человеком, который занимается оскорблениями и распространением лжи?"

- Каха Каладзе

Градоначальник Тбилиси отметил, что ему и его партии не интересен приезд Рота, так как они заняты предвыборной кампанией, и им важнее встретиться с населением, чем с представителем Бундестага.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе также высказался о приезде Михаэля Рота в страну. Он назвал его визит "контрпродуктивным". Кобахидзе посчитал, что цель поездки представителя Бундестага – помощь оппозиционным силам.

Михаэль Рот в Грузии

Михаэль Рот уже посещал Грузию в мае этого года. Тогда "Грузинская мечта" также отказала ему во встрече. Единственный из ее членов, кто вышел на разговор с немецким политиком, был глава комитета парламента по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

В ту поездку Рот принял участие в уличном митинге против закона об иноагентах, где поддерживал антиправительственные лозунги.