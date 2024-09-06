Турецкий Тунджели потрясло четырехбалльное землетрясение

В Турции не прекращается череда небольших землетрясений – сегодня вечером четырехбалльные подземные толчки ощущали жители турецкой провинции Тунджели, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Сегодня вечером в турецкой провинции Тунджели произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 4,1, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Известно, что очаг землетрясения располагался на глубине 7 км, где находился эпицентр подземных толчков, не сообщается, передает Trend.

К счастью, толчки прошли для местных жителей практически бесследно – обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, говорится в сообщении AFAD.