Вестник Кавказа

Турецкий Тунджели потрясло четырехбалльное землетрясение

Турецкий Тунджели потрясло четырехбалльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции не прекращается череда небольших землетрясений – сегодня вечером четырехбалльные подземные толчки ощущали жители турецкой провинции Тунджели, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Сегодня вечером в турецкой провинции Тунджели произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 4,1, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Известно, что очаг землетрясения располагался на глубине 7 км, где находился эпицентр подземных толчков, не сообщается, передает Trend.

К счастью, толчки прошли для местных жителей практически бесследно – обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, говорится в сообщении AFAD.

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