Курорты Крыма остались без света из-за аварии

Сегодня в Крыму отключение электричества затронуло более 16 тысяч человек. Света нет в городе Саки и под Евпаторией.

Электроснабжение отключено сегодня у тысяч абонентов в курортной зоне Крыма, рассказал первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Саки, <...> поселке городского типа Новозерное городского округа Евпатория"

– замглавы ведомства

Света нет у более чем 16 тыс человек, из них почти 12,5 тыс - в Саках. Коммунальщики приступили к восстановлению работы сети после аварии.