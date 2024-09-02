Вестник Кавказа

Курорты Крыма остались без света из-за аварии

Курорты Крыма остались без света из-за аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Крыму отключение электричества затронуло более 16 тысяч человек. Света нет в городе Саки и под Евпаторией.

Электроснабжение отключено сегодня у тысяч абонентов в курортной зоне Крыма, рассказал первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Саки, <...> поселке городского типа Новозерное городского округа Евпатория"

– замглавы ведомства

Света нет у более чем 16 тыс человек, из них почти 12,5 тыс - в Саках. Коммунальщики приступили к восстановлению работы сети после аварии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лесной пожар потушили в Крыму

Лесной пожар потушили в Крыму

Лес горит на юго-западе Крыма

Лес горит на юго-западе Крыма

Жара увеличила падеж бройлерных кур в Крыму

Жара увеличила падеж бройлерных кур в Крыму

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

Аксенов продолжит руководить Крымом

Аксенов продолжит руководить Крымом

Новый Херсонес 2024: что это, стоит ли ехать, что посмотреть?

Новый Херсонес 2024: что это, стоит ли ехать, что посмотреть?

Новый вирус из Китая: что это такое и нужно ли его бояться?

Новый вирус из Китая: что это такое и нужно ли его бояться?

Бархатный сезон на Кубани еще не начался - Вильфанд

Бархатный сезон на Кубани еще не начался - Вильфанд

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России

Бархатный сезон в Крыму 2024: что это такое, сколько длится и стоит ли ехать?

Бархатный сезон в Крыму 2024: что это такое, сколько длится и стоит ли ехать?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы