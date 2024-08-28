Вестник Кавказа

Света нет в Симферополе и вокруг

Света нет в Симферополе и вокруг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разгул стихии стал причиной аварии на электросетях в Симферополе. В результате было отключено энергоснабжение в центре города и в некоторых селах вокруг него.

Часть Симферополя оказалась обесточена из-за аварии, вызванной плохой погодой, о ЧП сообщает Крымэнерго.

Сегодня в городе и вокруг него бушевала непогода. Одновременно с ливнем выпал град.

"Аварийное отключение в электросети"

– Крымэнерго

В сообщении уточняется, что в Симферополе нет света на части центральных улиц. В Симферопольском районе проблемы с электричеством наблюдаются в 14 селах.

На месте событий уже действуют аварийные бригады. Последствия непогоды предполагается устранить в трехчасовой срок.

Отметим, что штормовое предупреждение остается в силе по 4 сентября. Ожидаются местами мощные ливни и грозы, может выпасть град. Скорость ветра может достигать 25 м/с.

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