Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Сегодня в Казахстане завершаются Всемирные игры кочевников, объединившие представителей стран с традициями кочевой культуры и направленные на популяризацию наследия кочевых народов. Игры завоевали мировое признание благодаря своему колориту, необычным видам спорта и атмосфере, возвращающей участников и зрителей к древним традициям.

Где придумали Всемирные игры кочевников?

Идея проведения Всемирных игр кочевников возникла в начале 2010-х годов в Киргизии. Организаторы хотели не только продемонстрировать богатую культуру и традиции кочевых народов, но и сохранить их наследие для будущих поколений. На фоне глобализации и урбанизации культура кочевников оказалась под угрозой исчезновения, и такие игры стали мощным инструментом для привлечения внимания к этой проблеме.

Первые игры прошли в сентябре 2014 года на берегу озера Иссык-Куль. Игры сосредоточены исключительно на уникальных видах спорта, связанных с кочевым образом жизни, таких как конные скачки, борьба и стрельба из лука.

После успешного проведения первых игр в 2014 году, следующие Всемирные игры кочевников прошли в 2016 и 2018 годах, также в Киргизии. В 2022 году место проведения соревнований было перенесено в Турцию, на побережье Бурсы. В этом году Пятые Всемирные игры кочевников проходят в Казахстане. В них принимают участие больше 2500 спортсменов из почти 90 государств.

Зачем проводят Всемирные игры кочевников?

Игры направлены на достижение нескольких целей:

Сохранение культурного наследия. Игры помогают сохранить традиции, обычаи и национальные виды спорта, которые развивались на протяжении веков среди кочевых народов. Популяризация национальных видов спорта. Некоторые виды спорта, такие как "Кок-бору" (игра на конях с элементами регби), борьба на поясах и стрельба из традиционного лука, неизвестны за пределами своих регионов. Игры помогают привлечь к ним внимание международного сообщества. Укрепление международных связей. Игры способствуют развитию культурных и спортивных связей между странами, принимающими в них участие, и укрепляют понимание и сотрудничество между народами с богатой историей и традициями. Развитие туризма и экономики. Проведение игр способствует притоку туристов, что положительно сказывается на экономике принимающих стран, особенно в регионах с развивающейся инфраструктурой.

Какие страны участвуют в Играх кочевников?

Всемирные игры кочевников стали настолько популярными, что к участию в них присоединились команды из более чем 80 стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы, а также других регионов, где кочевые традиции играли важную роль в историческом развитии. В список участников входят такие государства, как Казахстан, Монголия, Узбекистан, Турция, Россия, Венгрия, Саудовская Аравия, Азербайджан, Иран и многие другие. В этом году приехали также участники из Франция и Италия.

Какие виды спорта на Всемирных играх кочевников?

Конные виды спорта. Включают такие дисциплины, как "Кок-бору" (командная игра на лошадях), несколько видов скачек (к примеру, Ат чабыш), борьбу на лошадях.

Включают такие дисциплины, как "Кок-бору" (командная игра на лошадях), несколько видов скачек (к примеру, Ат чабыш), борьбу на лошадях. Борьба. В рамках Игр проводят соревнования по различным видам борьбы, среди которых, кыргызская "Алыш", монгольская "Монгол бох" и многие другие.

В рамках Игр проводят соревнования по различным видам борьбы, среди которых, кыргызская "Алыш", монгольская "Монгол бох" и многие другие. Стрельба из лука . Один из древнейших видов спорта, требующий не только точности, но и мастерства в изготовлении и использовании оружия.

. Один из древнейших видов спорта, требующий не только точности, но и мастерства в изготовлении и использовании оружия. Национальные игры. Соревнования проводят в нескольких видах игр, среди которых "Ордо" (игра с костями), "Мангала" (турецкая интеллектуально-стратегическая игра).

Соревнования проводят в нескольких видах игр, среди которых "Ордо" (игра с костями), "Мангала" (турецкая интеллектуально-стратегическая игра). Охотничьи игры. Охота с беркутом, ястребом или соколом.