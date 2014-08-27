В Казахстане стартовали Пятые Всемирные игры кочевников

Казахстан сегодня и на протяжении следующей недели принимает одни из крупнейших мировых состязаний – Пятые Всемирные игры кочевников, в которых участвует более 2500 атлетов из 89 государств, в том числе сборные России и Азербайджана.

Сегодня в казахстанской столице, на "Астана Арена" состоялась торжественная церемония начала Пятых Всемирных игр кочевников, в которых участвуют в том числе спортивные команды из России и Азербайджана. В программе состязаний десятки традиционных видов спорта, преимущественно силовых и конных.

По этому случаю сегодня в Астану прибыли кыргызский лидер Садыр Жапаров, руководитель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев.

Всего в состязаниях Пятых Всемирных игр кочевников принимают участие свыше 2500 спортсменов из 89 государств. Игры продлятся с сегодняшнего дня по 13 сентября включительно.

Перед церемонией открытия спортивные делегации устроили шествие перед "Астана Арена". Представители каждого государства вошли на стадион с национальным флагами в руках.

Сама церемония началась с выноса казахстанского флага и национального гимна Республики Казахстан. Далее зрителям было предложено красочное шоу.

Первые состязания Пятых Всемирных игр кочевников начались сегодня днем – неподалеку от ипподрома "Казанат" прошли первые выступления в конной стрельбе из лука (жамбы ату). В четырех стилях стрельбы – венгерском, казахском, корейском и турецком – соревнуются 78 наездников. Участники обязаны проскакать 100 м, поражая цели из лука.