Токаев принял в Астане главу Якутии

Глава Республики Саха Айсен Николаев прилетел в Астану, где был принят казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Политики говорили о потенциале сотрудничества между Якутией и казахстанскими регионами и возможностях его реализации.

Сегодня в Астане прошли переговоры между президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и руководителем Республики Саха (Якутии) Айсеном Николаевым, прилетевшим в казахстанскую столицу для присутствия на церемониальном запуске Пятых всемирных игр кочевников.

Токаев на открытой части переговоров обратил внимание, на ту значимость, которую официальная Астана придает развитию контактов с российскими регионами в рамках российско-казахстанского союзничества.

"Были обсуждены ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей. Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России"

– пресс-служба Акорды

Во время переговоров Токаев и Николаев говорили о возможностях расширения бизнес-контактов между казахстанскими и якутскими компаниями, в том числе в промпроизводстве, высоких технологиях, аграрном секторе, добыче полезных ископаемых и торговле.

По словам Николаева, Якутия высоко ценит сотрудничество с Казахстаном и стремится более полно реализовать существующий потенциал с уверенностью в успешности этих усилий.