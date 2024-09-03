Юрий Чайка встретился с Сергеем Меликовым

Дагестан принял представителя президента РФ в Северном Кавказе Юрия Чайку. В рамках визита он встретился с главой республики.

Представитель президента России в СКФО Юрий Чайка приехал с визитом в Дагестан. Там он встретился с главой региона Сергеем Меликовым, рассказали в администрации руководителя республики.

На встрече политики обсудили многовекторное развитие Дагестана, реализацию федеральных нацпроектов и других крупных программ.

Юрий Чайка поздравил дагестанский народ с Днем единства и пожелал дальнейшего процветания такому важному и уникальному региону.

Он также станет участником мероприятия, посвященного юбилейной дате разгрома бандформирований, захвативших Дагестан летом 1999 года.