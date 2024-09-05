Путин оценил роль жителей Дагестана в борьбе с терроризмом

Президент РФ поздравил дагестанцев с очередной годовщиной отражения агрессии террористов. Боевики совершили вторжение в республику четверть века назад.

Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение нападения террористической группировки, которое произошло в 1999 году. Об этом завил президент РФ, поздравляя жителей региона с 25-й годовщиной тех событий.

Владимир Путин напомнил, что врагу дали отпор ополченцы РД при помощи вооруженных сил и добровольцев из других регионов России.

"Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу"

– глава государства

Кроме того, в поздравительной телеграмме президента отмечается роль Магомедали Магомедова, который на тот момент занимал пост руководителя республики. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что тогдашний глава региона помог укрепить мир и согласие в РД, а также сохранить территориальную целостность всей страны. Он подчеркнул, что Магомедов – выдающийся деятель государственного масштаба, мужественный человек с несгибаемой волей и настоящий патриот.

"Убежден, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, передающиеся из поколения в поколение, мы и впредь будем достойно решать ответственные задачи на благо Отечества"

– президент РФ

В заключение глава государства пожелал жителям региона успехов и всего наилучшего.

Напомним, бандформирования, возглавляемые Шамилем Басаевым и Хаттабом, проникли в Дагестан из Чечни в августе 1999 года. К середине сентября их удалось выбить.