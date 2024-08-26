Вестник Кавказа

Директор управляющей компании задержан после гибели людей в лифте в Дагестане

Директор управляющей компании задержан после гибели людей в лифте в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители продолжают расследование по факту гибели женщины и ее дочери в Дербенте. Они погибли, находясь в лифте жилого дома.

В Дагестане задержана директор управляющей компании после гибели женщины и ее дочери в лифте. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух жительниц Дербента, одна из которых несовершеннолетняя, задержана директор управляющей компании"

– пресс-служба управления

Задержанную уже допросили. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Дербента и ее дочь погибли в лифте жилого дома из-за задымления.

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