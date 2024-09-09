Смерть женщины и ребенка в лифте в Дербенте: открыто уголовное дело

Дагестанские правоохранители возбудили уголовное дело после трагедии в Дербенте, когда мать и дочь погибли в лифте в жилом доме, который застрял во время пожара.

Полиция Дагестана намерена расследовать смерть двух жительниц Дербента, которые отравились в лифте во время пожара продуктами горения. Подробности рассказали в дагестанском СУ СКР.

Трагедия случилась накануне вечером в многоэтажке на улице Тагиева. В щитке, расположенном в подвале, произошло замыкание. От него загорелась проводка. В результате дым наполнил подъезд, а также лифтовую.

Лифт встал в шахте с людьми, которые оказались заблокированы внутри. В смертельную ловушку попали женщина 42 лет и ее дочь, подросток 15 лет. Из лифта их спасли пожарные, однако пассажиры успели наглотаться ядовитого дыма. Они умерли в больнице, причина смерти – отравление продуктами горения.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ)"

– управление

Будут проводиться экспертизы, правоохранители выяснят все детали ЧП.