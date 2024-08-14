Вестник Кавказа

Трагедия в Дербенте: женщина с дочерью погибли в лифте

Трагедия в Дербенте: женщина с дочерью погибли в лифте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте женщина и подросток погибли из-за задымления лифта. Еще один человек пострадал.

Женщина и ее маленькая дочь погибли в лифте жилого дома из-за задымления, вызванного пожаром в Дербенте. По предварительным данным, пожар начался на нижних этажах многоэтажного жилого дома, расположенного в центре Дербента.

По информации, предоставленной Министерством чрезвычайных ситуаций (МЧС), из дома было эвакуировано 70 человек, среди которых 15 детей.

Спасатели были вынуждены работать в условиях ограниченной видимости и высокой концентрации дыма. Эвакуация 70 человек – серьезная задача, требующая высокой координации и профессионализма. Параллельно с этим, на месте происшествия работают психологи для оказания помощи пострадавшим и их родственникам.

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