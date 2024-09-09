Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Сочи

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в Сочи. На месте погибли два человека, часть трассы перекрыта.

ДТП в Сочи унесло жизни двоих людей - легковушка на встречной полосе врезалась в большегруз.

"Все произошло в районе Совет-Квадже. Автомобиль "Шевроле" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Шакман""

– МВД по региону

В момент аварии в легковом автомобиле находились четверо, погибли на месте двое, включая водителя. Пострадали еще два человека, они госпитализированы.

Местом ДТП стал Лазаревский район, авария повлияла на дорожное движение - одна из полос перекрыта, транспортный поток регулируют полицейские.

Причиной аварии, согласно предварительным данным, стало то, что водитель "Шевроле" уснул за рулем.