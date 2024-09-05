Вестник Кавказа

Организаторов фиктивных ДТП будут судить в Северной Осетии

Организаторов фиктивных ДТП будут судить в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Северной Осетии рассмотрит уголовное дело о фиктивных ДТП. В списке обвиняемых четыре человека, они обманным путем получили почти 2 млн рублей.

Несколько жителей Северной Осетии подозреваются в организации фиктивных ДТП, дело направлено в суд.

Прокуратура региона сообщает, что преступная группа из четырех человек в 2022 году устраивала фиктивные ДТП и представляла в страховую несоответствующие действительности сведения для получения выплат. Всего в руки злоумышленников таким образом попало свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд, имущество обвиняемых арестовано, потерпевшие составили иски о взыскании средств.

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