Организаторов фиктивных ДТП будут судить в Северной Осетии

Суд в Северной Осетии рассмотрит уголовное дело о фиктивных ДТП. В списке обвиняемых четыре человека, они обманным путем получили почти 2 млн рублей.

Несколько жителей Северной Осетии подозреваются в организации фиктивных ДТП, дело направлено в суд.

Прокуратура региона сообщает, что преступная группа из четырех человек в 2022 году устраивала фиктивные ДТП и представляла в страховую несоответствующие действительности сведения для получения выплат. Всего в руки злоумышленников таким образом попало свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд, имущество обвиняемых арестовано, потерпевшие составили иски о взыскании средств.