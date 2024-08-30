Вестник Кавказа

Двух фермеров подозревают в крупном мошенничестве в Ингушетии

Двух фермеров подозревают в крупном мошенничестве в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое аграриев незаконно получили субсидии в Ингушетии. Сумма ущерба превысила 12 млн рублей.

В Ингушетии завели уголовное дело в отношении двух фермеров, подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

"Установлено, что в 2023 г. глава КФХ предоставил в Минсельхоз республики заявку на участие в отборе и предоставление субсидии для закладки виноградника на площади 45 га. К ней он приложил сметы затрат на приобретении саженцев, проведение посадочных работ и уход за насаждениями"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что фермер при этом оформил фиктивное соглашение подряда о поставке посадочного материала с другим аграрием, а также документ о выполнении закладки виноградника.

Эти документы позволили мужчине получить субсидию на сумму более 12 млн рублей, однако он так и не выполнил работы в полном объеме. В ходе проведенной проверки сотрудники правоохранительные органы выяснили, что денежные средства аграрии фактически похитили.

Расследование уголовного дела продолжается.

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