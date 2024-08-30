Двух фермеров подозревают в крупном мошенничестве в Ингушетии

В Ингушетии завели уголовное дело в отношении двух фермеров, подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
"Установлено, что в 2023 г. глава КФХ предоставил в Минсельхоз республики заявку на участие в отборе и предоставление субсидии для закладки виноградника на площади 45 га. К ней он приложил сметы затрат на приобретении саженцев, проведение посадочных работ и уход за насаждениями"
– пресс-служба ведомства
Там отметили, что фермер при этом оформил фиктивное соглашение подряда о поставке посадочного материала с другим аграрием, а также документ о выполнении закладки виноградника.
Эти документы позволили мужчине получить субсидию на сумму более 12 млн рублей, однако он так и не выполнил работы в полном объеме. В ходе проведенной проверки сотрудники правоохранительные органы выяснили, что денежные средства аграрии фактически похитили.
Расследование уголовного дела продолжается.