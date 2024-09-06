Сеть супермаркетов стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Бренд Rahat договорился о сотрудничестве с ФК "Нефтчи". Логотип компании украсит игровую форму бакинской команды.
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" и сеть супермаркетов Rahat заключили спонсорское соглашение. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте клуба.
Срок действия договора – один год.
Согласно соглашению, логотип бренда разместят на игровой форме бакинской команды.
На данный момент "Нефтчи" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе команды 4 очка.