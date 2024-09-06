Вестник Кавказа

Сеть супермаркетов стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

логотип футбольного клуба “Нефтчи“
© Фото: официальный сайт фубольного клуба “Нефтчи“
Бренд Rahat договорился о сотрудничестве с ФК "Нефтчи". Логотип компании украсит игровую форму бакинской команды.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" и сеть супермаркетов Rahat заключили спонсорское соглашение. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте клуба.

Срок действия договора – один год. 

Согласно соглашению, логотип бренда разместят на игровой форме бакинской команды.

На данный момент "Нефтчи" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе команды 4 очка.

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