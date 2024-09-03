Федерация футбола Армении ответила депутату на оскорбления вратаря сборной

ФФА заступилась за вратаря сборной Армении по футболу, который подвергся критике за игру в последнем матче национальной команды в Лиге Наций против Северной Македонии. Резкие слова в адрес голкипера сказал после этого матча один из депутатов.

Федерация футбола Армении отреагировала на резкие слова депутата фракции "Армения" в адрес вратаря национальной команды Огнена Чанчаревича.

В ФФА отметили, что обсуждения и критика после игр уместны и важны, а необоснованные оскорбления и обвинения недопустимы.

Там добавили, что с первого дня приглашения в сборную голкипер доказал, что достоин носить ее футболку.

"Предполагаемые ошибки, допущенные в каком-либо отдельном матче, не могут быть поводом для беспочвенных обвинений, тем более, что в первом тайме того же поединка наш голкипер несколько раз сыграл надежно, спасая нашу команду"

– армянская федерация футбола

В ФФА осуждают необоснованные обвинения и оскорбления в адрес любого игрока национальной команды.

"Мы уверены, что как в национальной сборной Армении, так и на клубном уровне Огнен Чанчаревич еще не раз порадует армянских болельщиков своей надежной игрой"

– ФФА

Что произошло?

В минувший вторник, 10 сентября, в Скопье состоялся матч Лиги Наций между сборными Северной Македонии и Армении, победу в котором со счетом 2:0 одержали хозяева.

После встречи один из армянских депутатов раскритиковал 34-летнего вратаря сборной за его игру, обвинив голкипера в том, что он намеренно пропустил мячи. Согласно информации в соцсетях, резкие слова в адрес Чанчаревича высказал представитель фракции "Армения" Гегам Назарян.