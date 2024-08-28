Российский специалист ушел из "Кайрата" после оскорблений со стороны президента

Александр Кержаков покинул пост наставника ФК "Кайрат", лидирующего на данный момент в чемпионате Казахстана. Возможная причина – конфликт с президентом клуба.

Главный тренер казахстанского "Кайрата" Александр Кержаков покинул свой пост после инцидента, произошедшего после поражения от "Астаны" (0:1). Об этом сказано в Telegram-канале инсайдера Ивана Карпова.

Согласно сообщению, после встречи президент клуба Кайрат Боранбаев зашел в раздевалку и при футболистах стал оскорблять наставник, используя при этом нецензурную лексику. В частности, он упрекнул его в том, что он ничего не делает.

После этого эпизода он объявил об отставке.

Напомним, об уходе Кержакова из "Кайрата" стало известно сегодня утром. На данный момент команда занимает первую строчку в чемпионате Казахстана.