Вестник Кавказа

Дагестан засеял зимние овощи

Дагестан засеял зимние овощи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграрии Дербентского района продемонстрировали ход работ по посеву зимних овощей. Общая площадь полей составляет 70 га.

Дагестанские фермеры приступили к севу подзимних овощных культур. Поля посетили первый замминистра сельского хозяйства республики Шарип Шарипов, руководитель Управления с/х Дербентского района Юсиф Герейханов и другие представители отрасли.

Осмотренные ими поля занимают площадь в 70 га. Там выращивают различные виды капусты – пекинскую и белокочанную. Сбор урожая намечен на середину зимы. Регионы России уже готовы принять продукцию.

«Дербентские овощеводы поняли выгоду данного конкурентного преимущества и успешно им пользуются»

- Шарип Шарипов

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