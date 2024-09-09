Дагестан засеял зимние овощи

Аграрии Дербентского района продемонстрировали ход работ по посеву зимних овощей. Общая площадь полей составляет 70 га.
Дагестанские фермеры приступили к севу подзимних овощных культур. Поля посетили первый замминистра сельского хозяйства республики Шарип Шарипов, руководитель Управления с/х Дербентского района Юсиф Герейханов и другие представители отрасли.
Осмотренные ими поля занимают площадь в 70 га. Там выращивают различные виды капусты – пекинскую и белокочанную. Сбор урожая намечен на середину зимы. Регионы России уже готовы принять продукцию.
«Дербентские овощеводы поняли выгоду данного конкурентного преимущества и успешно им пользуются»
- Шарип Шарипов