Вестник Кавказа

Сбором плодов похвалились в Дагестане

Сбором плодов похвалились в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан в этом году собрал порядка 120 тыс т косточковых и семечковых плодов. Аграрии занимались урожаем в шести районах республики.

В этом году в Дагестане собрали свыше 120 тыс т семечковых и косточковых плодов, сообщает преcс-служба республиканского Минсельхозпрода.

При этом аграрии собрали урожай только на половине площадей садов. Как отметили в ведомстве, общая площадь достигает 23 тыс га.

Работы по собиранию фруктов проводятся в шести районах республики:

  • Унцукульском;
  • Дербентском;
  • Магарамкентском;
  • Кизилюртовском;
  • Сулейман-Стальском;
  • Хасавюртовском.
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