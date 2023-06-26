Сбором плодов похвалились в Дагестане

Дагестан в этом году собрал порядка 120 тыс т косточковых и семечковых плодов. Аграрии занимались урожаем в шести районах республики.
В этом году в Дагестане собрали свыше 120 тыс т семечковых и косточковых плодов, сообщает преcс-служба республиканского Минсельхозпрода.
При этом аграрии собрали урожай только на половине площадей садов. Как отметили в ведомстве, общая площадь достигает 23 тыс га.
Работы по собиранию фруктов проводятся в шести районах республики:
- Унцукульском;
- Дербентском;
- Магарамкентском;
- Кизилюртовском;
- Сулейман-Стальском;
- Хасавюртовском.