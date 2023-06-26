Грозы и град перебили часть урожая абрикосов в Дагестане

Опубликовано: 23:51, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После обильных дождей и града аграрии в Дагестане недосчитались 10 тыс т абрикосов. Планируется собрать порядка 25 тыс т фруктов.

Обрушившиеся на Дагестан ливни с градом нанесли серьезный урон урожаю абрикосов. Так, в этом году, в планах у аграриев собрать около 25 тыс т абрикосов, что на 10 тыс т отстает от прошлогодних показателей. В то же время урожай минувшего года в 35 тыс т – это рекорд республики. Об этом рассказал председатель правительства региона.

«Учитывая ущерб, нанесенный ожидаемому урожаю абрикоса в результате прошедших ливневых дождей с градом во многих муниципальных районах, в этом году запланировано собрать урожай абрикосов порядка 25 тыс т»

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Несмотря на печальные новости с «абрикосовых полей», есть и радостные вести: введение в строй консервного завода в Гергебильском районе, специалисты которого наряду с яблоками и помидорами также будут консервировать и абрикосы.