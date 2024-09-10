Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: полтысячи фур застряли в очереди

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Очередь на проезд через "Верхний Ларс" выросла до 500 фур. За прошлую неделю КПП прошли почти 30 тыс машин.

Проезд из РФ в Грузию через КПП "Верхний Ларс" ожидают свыше полутысячи большегрузов, рассказал первый вице-премьер Северной Осетии Мурат Агузаров.

"По данным Госавтоинспекции на дорогах республики ожидают проезда через МАПП "Верхний Ларс" 515 единиц транзитного большегрузного автотранспорта"

- Мурат Агузаров

Он добавил, что сейчас Военно-Грузинская дорога открыта для любого транспорта, пропускные пункты работают стабильно без каких-либо сбоев.

За прошлую неделю КПП приняло порядка 75 тыс человек и почти 30 тыс автомобилей.

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