Верхний Ларс сейчас: полтысячи фур застряли в очереди

Очередь на проезд через "Верхний Ларс" выросла до 500 фур. За прошлую неделю КПП прошли почти 30 тыс машин.
Проезд из РФ в Грузию через КПП "Верхний Ларс" ожидают свыше полутысячи большегрузов, рассказал первый вице-премьер Северной Осетии Мурат Агузаров.
"По данным Госавтоинспекции на дорогах республики ожидают проезда через МАПП "Верхний Ларс" 515 единиц транзитного большегрузного автотранспорта"
- Мурат Агузаров
Он добавил, что сейчас Военно-Грузинская дорога открыта для любого транспорта, пропускные пункты работают стабильно без каких-либо сбоев.
За прошлую неделю КПП приняло порядка 75 тыс человек и почти 30 тыс автомобилей.