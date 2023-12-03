Вестник Кавказа

Рекордно высокий мост строят в Грузии на дороге к Ларсу

Рекордно высокий мост строят в Грузии на дороге к Ларсу
© Фото: Департамент автодорог Грузии
Новый мост-рекордсмен будет создан в скором времени в Грузии, на Военно-грузинской дороге, которая ведет к границе с Россией и пункту пропуска Верхний Ларс.

Самый высокий мост в Грузии будет возведен на автомагистрали Квешети-Коби, подробности рассказал глава Минрегионразвития Ираклий Карселадзе.

По его словам, мост разместится на 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби, которая станет составной частью Военно-Грузинской дороги, ведущей к пункту пропуска Верхний Ларс на границе с Россией.

"Это будет самый высокий мост, высота опор которого составит 48 и 47 м. До сих пор самые высокие 42-метровые опоры у нас были на объездной дороге Хашури (регион Шида Картли)"

– Карселадзе

Автомагистраль Квешети-Коби будет двухполосной. На ней построят пять мостов и пять тоннелей, а также отремонтируют один мост. Планируется также проложить дорогу длиной 5 км к горнолыжному курорту Гудаури.

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