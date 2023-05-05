Зачем нужна дорога Квешети-Коби, ведущая к России?

В Грузии проложили очередной тоннель на участке пути, который частично продублирует Военно-Грузинскую дорогу. Новая трасса Квешети-Коби - долгожданный проект, призванный облегчить передвижение людей и транспорта, отправляющегося к российской границе. Расскажем, что такое трасса Квешети-Коби, как продвигается строительство и кто финансирует проект.

Что такое трасса Квешети-Коби?

Дорога Квешети-Коби - это относительно новый проект Грузии (2019 года), призванный облегчить передвижение по 23-километровому участку Военно-грузинской дороги. Трасса Квешети-Коби пройдет через долину Хада - грузинское ущелье. Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, проект Квешети-Коби обеспечит более короткий и безопасный путь, соединяющий Грузию и в целом Южный Кавказ с Россией. Кроме того, путь, частично проложенный под землей, будет надежнее в условиях зимней непогоды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Квешети-Коби на карте

Маршрут Квешети-Коба запланирован как двухполосная дорога с асфальтобетонным покрытием. Дорога будет проходить через географический сложный район, движение по которому часто ограничивается в зимний период из-за опасности схода лавин. Для решения этой проблемы будут созданы 5 туннелей. Строительство очередного из них началось совсем недавно. Создание самого длинного, 9-километрового туннеля стартовало в январе 2023 года. Кроме туннелей, будут также возведены 5 мостов. Еще один мост на маршруте планируется восстановить. Общая длина мостов составит два километра, высота одного из мостов составит более 400 метров.

Новый участок Военно-грузинской дороги будет на 12 километров короче нынешнего, а время в пути до границы с Россией сократится как минимум на 30-40 минут из любой точки. Проект Квешети-Коби также предусматривает строительство переходов для пешеходов и перегона скота.

Относительно старого участка дороги путь Квешети-Коби смещен на восток и проходит рядом с курортом ”Гудуари”. Новая дорога также проходит через села:

Квешети

Арахвети

Закаткари

Бениани-Бегони

Свиана-Ростиани

Мугуре

Цкере

Коби.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда закончится строительство Квешети-Коби

Строительство нового участка Военно-Грузинской дороги Грузия планирует завершить в 2024 году.

Стоимость проекта Квешети-Коби, согласно информации с официального сайта проекта, составляет $450 млн. По данным одной из НПО Азиатского банка развития стоимость еще больше - $558 млн. Большую часть денег на проект выделяет АБР - $415 млн, Европейский банк развития и реконструкции одобрил кредит в размере $60 млн, а правительство Грузии вкладывает чуть больше $83 млн.

Сослан документации, представленной на официальном сайте проекта, строит и дорогу и туннели китайская компания China Railway Tunnel Group Co., LTD.

Проблемы Квешети-Коби

Еще в 2019 году жители долины Хада направили письма с подписями в АБР и ЕБРР с просьбой изменить проект, дабы он не проходил через ущелье. Местные переживают, что новая дорога приведет к загрязнению уникальной с точки зрения природы местности.

В свою очередь геологи переживают, что туннели будут проложены через территорию, где есть угроза вулканической активности.

Археологи обеспокоены тем, что масштабное строительство нанесет непоправимый ущерб археологическим монументам, расположенным в ущелье. В частности, руинам 60 башен, которыми некогда были застроены склоны долины.

Экологи заявляют о непоправим вреде, который может быть нанесен Казбегскому национальному парку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества Квешети-Коби

Несмотря на беспокойство природоохранных организаций, грузинские власти выделяют целый ряд преимуществ нового участка Военно-Грузинской дороги:

создание рабочих мест среди местного населения на время строительства

создание новых туристических пунктов назначения

развитие транспортной инфраструктуры

снижение затрат на транспортировку

укрепление позиций Грузии в качестве регионального транспортного узла

обеспечение доступности удаленных сел.