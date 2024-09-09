Более сотни пожаров потушили на Кубани за сутки

В Краснодарском крае ликвидировали 111 пожаров. Об этом информирует МЧС России по региону.

В течение последних суток ситуация с лесными пожарами на Кубани оставалась напряженной. По информации МЧС России по Краснодарскому краю, за это время было ликвидировано 111 пожаров. В ходе борьбы с огнем были эвакуированы семь человек.

«Составлено семь административных протоколов за нарушения использования открытого огня»

– МЧС России по региону

При ликвидации пожаров на территории Кубани было составлено семь административных протоколов за нарушения использования открытого огня.

Несмотря на усилия спасателей и оперативные меры по ликвидации пожаров, в 22 муниципалитетах Кубани продолжается высокая пожароопасность. Это свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга пожаров и готовности к быстрой реакции на возможные угрозы. Жители региона также должны помнить о недопустимости небрежного обращения с огнем и соблюдать все предписания и рекомендации специалистов по пожарной безопасности.