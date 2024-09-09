Вестник Кавказа

Более сотни пожаров потушили на Кубани за сутки

Более сотни пожаров потушили на Кубани за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае ликвидировали 111 пожаров. Об этом информирует МЧС России по региону.

В течение последних суток ситуация с лесными пожарами на Кубани оставалась напряженной. По информации МЧС России по Краснодарскому краю, за это время было ликвидировано 111 пожаров. В ходе борьбы с огнем были эвакуированы семь человек.

«Составлено семь административных протоколов за нарушения использования открытого огня»

– МЧС России по региону

При ликвидации пожаров на территории Кубани было составлено семь административных протоколов за нарушения использования открытого огня.

Несмотря на усилия спасателей и оперативные меры по ликвидации пожаров, в 22 муниципалитетах Кубани продолжается высокая пожароопасность. Это свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга пожаров и готовности к быстрой реакции на возможные угрозы. Жители региона также должны помнить о недопустимости небрежного обращения с огнем и соблюдать все предписания и рекомендации специалистов по пожарной безопасности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
905 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Курорты Краснодарского края будут загружены на 80% в сентябре

Курорты Краснодарского края будут загружены на 80% в сентябре

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м

Сочи озеленили пальмами и самшитом

Сочи озеленили пальмами и самшитом

Декоративные птицы обзавелись домиками в Сочинском нацпарке

Декоративные птицы обзавелись домиками в Сочинском нацпарке

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Летний отдых в горах стал популярен в России

Летний отдых в горах стал популярен в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы