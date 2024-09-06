Вестник Кавказа

Лесной пожар потушили в Крыму

Лесной пожар потушили в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Симферопольском районе Крыма локализовали лесной пожар. Площадь возгорания составила 23 га.

Спасатели потушили горение на площади 23 га в Симферопольском районе Крыма. При тушении лесного пожара в Симферопольском районе был задействован вертолет Ми-8 МЧС, что позволило значительно ускорить процесс локализации пожара и минимизировать ущерб для окружающей природы.

"Пожар локализован. Площадь пожара составила 23 га"

– МЧС России

Пожарные проявили профессионализм, не позволив огню распространиться по направлению к трем населенным пунктам, что могло привести к гораздо более серьезным последствиям.

Благодаря слаженным действиям спасателей и оперативному реагированию на чрезвычайную ситуацию удалось предотвратить катастрофу и сохранить жизни людей, а также заповедную зону от  уничтожения.

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