Иран хочет видеть новую столицу на берегу Персидского залива

Власти Ирана выберут новую столицу вблизи Персидского Залива. Ранее президент страны заявлял о переносе столицы по экономическим соображениям.

Иранский президент Масуд Пезешкиан на пресс-конференции снова поднял вопрос, связанный с переносом столицы Исламской Республики из Тегерана.

Он отметил, что иранское руководство будет рассматривать для переноса столицы те города, которые ближе всего расположены к Персидскому заливу.

Глава государства заявил, что большинство крупных городов мира находятся у моря. Пезешкиан добавил, что большая часть заводов возле Тегерана привозят сырье из залива.

Ранее он уже говорил о необходимости переноса столицы. По его словам, это важно по экономическим соображениям, так как Тегеран сталкивается с множеством проблем.