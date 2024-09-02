Иран переносит столицу на юг

Избранный недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан считает необходимым перенести столицу Исламской Республики из Тегерана, сообщает иранское агентство Fars.
Президент уточнил, что столица страны должна быть перемещена к берегам Персидского залива – это единственный способ разрешить проблемы, с которыми сейчас сталкивается Тегеран. Развитие страны в целом, по словам политика, невозможно, пока центр ее экономической и политической жизни находится в Тегеране.
Пезешкиан пояснил, что оставлять столицу в Тегеране более невозможно, прежде всего, по экономическим соображениям. Он уточнил, что отдаление Тегерана от моря сильно снижает конкурентоспособность Ирана в целом.
Иранский президент отметил также, что после выбора города, который станет новой столицей, туда сначала будут перенесены все государственные учреждения, и лишь затем совершить переезд смогут тегеранцы. Пезешкиан указал, что это единственный способ, которым могут быть воплощены в жизнь такие серьезные изменения.
Отметим, что вопрос переноса столицы ИРИ поднимается уже не в первый раз. В 2013 году за такое решение проголосовало большинство депутатов парламента, однако тогда против выступило правительство. Исполнительная власть сочла этот шаг слишком дорогостоящим и к тому же нарушающим конституцию страны.