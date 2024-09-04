Вестник Кавказа

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Акция протеста против заявления основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили о событиях 2008 года организована сегодня в Тбилиси. В ней участвуют свыше ста человек.

Парламент Грузии стал местом проведения демонстрации против заявления основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" – правящей партии Грузии – Бидзины Иванишвили, посвященного событиям августа 2008 года, сообщают СМИ.

Вызвавшее широкий резонанс высказывание политик сделал накануне, выступая в Гори. Он заявил, что война была развязана тогдашним президентом Михаилом Саакашвили (который сейчас отбывает уголовное наказание в Грузии). При этом, указал политик, Саакашвили действовал не по своей инициативе, а выполняя указания, которые он получал извне. Кроме того, Иванишвили пообещал, что после выборов в парламент зачинщики тех событий понесут ответственность. Затем, заверил миллиардер, Тбилиси принесет извинения осетинам.

Митинг проходит спокойно, пишет ТАСС. За порядком следят правоохранители. Движение транспорта по проспекту Руставели не перекрывается.

Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.

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