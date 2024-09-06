Сжиженный газ начнут производить в Ингушетии

В Ингушетии через два года откроется завод по производству сжиженного газа. Это будет первое такое предприятие в регионе.

В Ингушетии в 2026 году начнут производить сжиженный газ, первый завод появится в Карабулаке.

Сегодня в республике Ингушетия провели мероприятие по закладке первого камня завода по производству сжиженного газа, церемония прошла при участии замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.

"В скором времени начнется строительство завода "Старт-Плюс" по производству сжиженного газа. Завершить работы планируем в 2026 году"

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

Предприятие позволит открыть в регионе порядка 40 рабочих мест.