Вестник Кавказа

Сжиженный газ начнут производить в Ингушетии

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии через два года откроется завод по производству сжиженного газа. Это будет первое такое предприятие в регионе.

В Ингушетии в 2026 году начнут производить сжиженный газ, первый завод появится в Карабулаке.

Сегодня в республике Ингушетия провели мероприятие по закладке первого камня завода по производству сжиженного газа, церемония прошла при участии замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.

"В скором времени начнется строительство завода "Старт-Плюс" по производству сжиженного газа. Завершить работы планируем в 2026 году"

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

Предприятие позволит открыть в регионе порядка 40 рабочих мест.

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