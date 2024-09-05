Борьба с бедностью в Узбекистане станет общенациональным делом

Президент Узбекистана распорядился вывести борьбу с бедностью в Узбекистане на новый уровень: выведение семей из этого состояния, уверен считать Мирзиеев, должно вестись каждый день.

Власти Узбекистана будут уделять еще большее внимание борьбе с бедностью, соответствующие поручения дал президент Шавкат Мирзиеев.

По словам главы государства, уменьшение уровня бедности должно приобрести характер общенационального движения.

"Повседневной работой руководителей всех уровней, от правительства до районной организации, должно стать выведение семей из бедности. И контроль, и требования будут жесткими"

– президент

В его пресс-службе уточнили, что на момент начала борьбы, в 2020 году, ниже черты бедности жили почти четверть населения. А на конец прошлого года уровень бедности снизился до 11%.

Мирзиеев обратил внимание на то, что одна выплата пособий не поможет победить бедность. Самое важное, что может сделать государство, – дать жителям профессию и затем работу.

Президент также рассказал о разработке программы с говорящим названием "От бедности к благополучию". В ней планируется расписать новые подходы к борьбе с бедностью, они будут разделены по семи направлениям.

В числе мер – создание системы индивидуальной помощи малообеспеченным семьям. Для этого агентство соцзащиты Узбекистана, работая совместно с хокимиятами, организует инвентаризацию махаллей. В результате будет подготовлен "портрет" каждой такой семьи, благодаря чему меры поддержки окажутся максимально эффективными.