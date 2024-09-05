Вестник Кавказа

Борьба с бедностью в Узбекистане станет общенациональным делом

Борьба с бедностью в Узбекистане станет общенациональным делом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Узбекистана распорядился вывести борьбу с бедностью в Узбекистане на новый уровень: выведение семей из этого состояния, уверен считать Мирзиеев, должно вестись каждый день.

Власти Узбекистана будут уделять еще большее внимание борьбе с бедностью, соответствующие поручения дал президент Шавкат Мирзиеев.

По словам главы государства, уменьшение уровня бедности должно приобрести характер общенационального движения.

"Повседневной работой руководителей всех уровней, от правительства до районной организации, должно стать выведение семей из бедности. И контроль, и требования будут жесткими"

– президент

В его пресс-службе уточнили, что на момент начала борьбы, в 2020 году, ниже черты бедности жили почти четверть населения. А на конец прошлого года уровень бедности снизился до 11%.

Мирзиеев обратил внимание на то, что одна выплата пособий не поможет победить бедность. Самое важное, что может сделать государство, – дать жителям профессию и затем работу.

Президент также рассказал о разработке программы с говорящим названием "От бедности к благополучию". В ней планируется расписать новые подходы к борьбе с бедностью, они будут разделены по семи направлениям.

В числе мер – создание системы индивидуальной помощи малообеспеченным семьям. Для этого агентство соцзащиты Узбекистана, работая совместно с хокимиятами, организует инвентаризацию махаллей. В результате будет подготовлен "портрет" каждой такой семьи, благодаря чему меры поддержки окажутся максимально эффективными.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
905 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Узбекистан наращивают экономическое сотрудничество

Азербайджан и Узбекистан наращивают экономическое сотрудничество

Мирзиеев выступил за сотрудничество России и Узбекистана

Мирзиеев выступил за сотрудничество России и Узбекистана

Россия и Узбекистан будут вместе снимать кино

Россия и Узбекистан будут вместе снимать кино

Россия скоро присоединится к энергосистеме Центральной Азии

Россия скоро присоединится к энергосистеме Центральной Азии

Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот втрое − Мишустин

Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот втрое − Мишустин

Ташкент потрясло на 3,6

Ташкент потрясло на 3,6

Мишустин одобрил проект соглашения с Узбекистаном по &quot;Агроэкспрессу&quot;

Мишустин одобрил проект соглашения с Узбекистаном по "Агроэкспрессу"

Туризм в Узбекистане выйдет на новый уровень при участии Турции

Туризм в Узбекистане выйдет на новый уровень при участии Турции

Самолеты станут чаще летать из Самарканда в Стамбул

Самолеты станут чаще летать из Самарканда в Стамбул

Между Махачкалой и Ташкентом участятся полеты

Между Махачкалой и Ташкентом участятся полеты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы