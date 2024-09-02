Вестник Кавказа

Главы федераций УЕФА обсудят на этой неделе допуск России к соревнованиям

Главы федераций УЕФА обсудят на этой неделе допуск России к соревнованиям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФС в ближайшие дни обсудит с УЕФА вопрос участия российских команд в международных турнирах. Встреча состоится во Франции.

Вопрос возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования будет обсуждаться на этой неделе во Франции. Об этом рассказал генсек Российского футбольного союза.

Максим Митрофанов отметил, что это будет внутреннее мероприятие. В нем примут участие все генсеки и президенты федераций, которые входят в состав УЕФА.

Он также отреагировал на решение предоставить России только 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА текущего сезона.

"Когда будет рассматриваться вопрос по возвращению, тогда будем ставить более жестко вопрос о коэффициентах, я считаю это несправедливым"

– генсек РФС

Напомним, весной 2022 года клубам и сборным РФ запретили на неопределенный срок участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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