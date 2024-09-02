Главы федераций УЕФА обсудят на этой неделе допуск России к соревнованиям

РФС в ближайшие дни обсудит с УЕФА вопрос участия российских команд в международных турнирах. Встреча состоится во Франции.
Вопрос возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования будет обсуждаться на этой неделе во Франции. Об этом рассказал генсек Российского футбольного союза.
Максим Митрофанов отметил, что это будет внутреннее мероприятие. В нем примут участие все генсеки и президенты федераций, которые входят в состав УЕФА.
Он также отреагировал на решение предоставить России только 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА текущего сезона.
"Когда будет рассматриваться вопрос по возвращению, тогда будем ставить более жестко вопрос о коэффициентах, я считаю это несправедливым"
– генсек РФС
Напомним, весной 2022 года клубам и сборным РФ запретили на неопределенный срок участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.