Вестник Кавказа

Бархатный сезон на Кубани начнется с жары

Бархатный сезон на Кубани начнется с жары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роман Вильфанд сообщил, что на Кубани установится теплая погода. В Геленджике и Сочи она составляет +27 градусов.

Согласно прогнозу, на Кубани в начале бархатного сезона, который стартует 16 сентября, ожидается  теплая погода.

«Температура воздуха в ближайшие дни прогреется до +27…+29 градусов. На Черноморском побережье  до +30 градусов»

– Научный руководитель Гидрометцентра РФ

Он подчеркнул, что такие высокие температуры воздуха будут типичны для начала бархатного сезона. Жители края и гости смогут насладиться летними днями даже после официального завершения купального сезона.  

Вместе с тем, синоптик отметил, что температура морской воды на Черноморском побережье Кубани останется на уровне, позволяющем комфортно купаться. В Геленджике и Сочи она составит около +27 градусов.

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