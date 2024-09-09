Бархатный сезон на Кубани начнется с жары

Роман Вильфанд сообщил, что на Кубани установится теплая погода. В Геленджике и Сочи она составляет +27 градусов.

Согласно прогнозу, на Кубани в начале бархатного сезона, который стартует 16 сентября, ожидается теплая погода.

«Температура воздуха в ближайшие дни прогреется до +27…+29 градусов. На Черноморском побережье до +30 градусов»

– Научный руководитель Гидрометцентра РФ

Он подчеркнул, что такие высокие температуры воздуха будут типичны для начала бархатного сезона. Жители края и гости смогут насладиться летними днями даже после официального завершения купального сезона.

Вместе с тем, синоптик отметил, что температура морской воды на Черноморском побережье Кубани останется на уровне, позволяющем комфортно купаться. В Геленджике и Сочи она составит около +27 градусов.