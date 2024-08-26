Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Сочинцев и гостей курорта просят временно не отдыхать у воды. Причина – высокий риск образования смерчей.

До конца суток 13 сентября над Черном морем могут образоваться смерчи. Об этом сказано в сообщении, распространенном администрацией города Сочи.

"По сообщению метеорологов, до конца дня 13 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем"

– сочинская администрация

Все службы курорта перевели на усиленный режим работы. Местным жителям и туристам советуют на какое-то время отказаться от отдыха возле воды.

Кроме того, в городе и на территории Сириус в ближайшие часы ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду.

Ранее в МЧС предупредили жителей Краснодарского края об угрозе смерчей на участке от Джубги до Магри.