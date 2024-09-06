Вестник Кавказа

В Сочи двух туристов унесло в море на сапбордах

Мужчина на сапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристам из Подмосковья накануне потребовалась помощь спасателей в Сочи. Туристы вышли вечером в море на сапах, их стало уносить в море.

Вчера вечером спасатели в Сочи вернули на берег двух туристов, вышедших в море на сапах.

Сообщается, что брат с сестрой, приехавшие в Сочи на отдых из подмосковного Ногинска, плавали в море на сапбордах и поняли, что их уносит прочь от берега. Туристы запросили помощь спасателей, у них был при себе телефон.

"На гидроцикле сотрудники МЧС России обнаружили 22-летнюю девушку и ее 20-летнего брата. Всех доставили на берег"

– Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС

Инцидент произошел ближе к ночи, после 21.00. Сапбордистов унесло от берега на 3 км.

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