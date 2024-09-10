Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ураганный ветер оставил жителей Армавира без электричества. Последствия природной стихии оперативно устраняют.

Часть Армавира осталась без света и электричества. Повреждения коммуникаций произошли из-за порывистого ветра, рассказали в городской администрации.

Власти отметили, что восстановлением электросетей оперативно занимаются, и все службы работают в усиленном режиме. Также начата уборка с городских улиц повалившихся деревьев.

"Коммунальные службы просят армавирцев с пониманием отнестись к возникшим из-за природной стихии последствиям. Спасатели просят армавирцев быть внимательными и осторожными"

- мэрия Армавира

Напомним, что без света также остались 16 тыс человек в курортной зоне Крыма. Электроснабжение нарушено в городе Саки и под Евпаторией.