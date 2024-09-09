Вестник Кавказа

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Дагестане

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Дагестане
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
В Дагестане произошла автоавария с участием двух машин. Жертвами стали два человека, еще пятеро были доставлены в больницу с травмами.

Автоавария в Буйнакском районе Дагестана унесла жизни двух человек, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Трагедия произошла на трассе Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб. На дороге столкнулись машины ВАЗ-21041-30 и Nissan Primera.

Отмечается, что жертвами ДТП стали две пассажирки ВАЗ. Еще пятеро человек были доставлены в больницу с различными повреждениями.

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