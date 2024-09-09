Новый учебный год начинается  в Азербайджане

Учебный год начинается в Азербайджане. Всего в бакинских школах примут 513 тыс 698 учащихся.

В Азербайджане стартовал учебный год, в ходе которого за парты в первый раз сядет более 132 тыс первоклашек, а дошколятами станут 89 тыс ребят. Всего в бакинских школах примут 513 тыс 698 учащихся.

«В этих школах в I классах будут получать образование 46 тыс. 98, IX классах - 44 тыс. 233, X классах - 35 тыс. 757, XI классах - 32 тыс. 260, XII классах - 156 учащихся»

– Минобразования АР

Отмечается, что педагоги Азербайджана готовы встретить новый учебный год с энтузиазмом и ответственностью. Они работают над совершенствованием учебных программ, внедрением новых технологий и развитием творческого подхода к обучению. Это позволит ученикам не только освоить необходимые знания, но и развить навыки самостоятельного мышления, критического анализа и творчества.