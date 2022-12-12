Вестник Кавказа

Глава Минобразования призвала по-новому проводить мероприятия в школах Армении

Жанна Андреасян
© Фото: сайт Минобразования Армении
Жанна Андреасян намерена изменить культуру проведения мероприятий в школах. Министру не понравилось празднование последнего звонка в этом году.

Глава Минобразования Армении Жанна Андреасян недовольна празднованием последнего звонка в 2024 году. Об этом она заявила на пресс-конференции, состоявшейся 13 сентября.

Министр подчеркнула, что настало время поменять культуру проведения мероприятий в школах.

"У нас есть проблема, и не всегда церемонии последнего звонка отражают ценности, определенные стандартом, акценты, которые мы хотим видеть в школах. У нас гораздо больше потребностей в переходе от мещанской среды к реальным ценностям, которые должны быть содержанием нашей школы"

– Жанна Андреасян

В этой связи она отметила, что власти планируют привлечь специалистов в сфере культуры и объявят конкурс "Лучший культурный последний звонок". По словам главы ведомства, участие школ будет добровольным.

"Я думаю, что этим мы будем поощрять ту среду, которая позволит детям создавать гораздо больше, чем написанные, готовые и ничего не говорящие сценарии"

– армянский министр

Она обратила внимание на то, что учащиеся могут выступать намного более качественно со школьной сцены, чем они это делают сейчас по тем сценариям, которые кем-то пишутся.

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