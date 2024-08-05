В Армении русский язык стал иностранным

Статус русского языка в школах понизили в Армении. С этого учебного года язык стал иностранным. Отмечается, что уже сокращены часы преподавания русского языка.

С этого учебного года в армянских школах понизили статус русского языка – теперь он будет иностранным, вместо базового, говорится в новом циркуляре Минобразования Армении.

В документе говорится, что каждое среднее образовательное учреждение получит право распределять часы между иностранными языками.

Отмечается, что в школах уже сократили часы преподавания русского языка. Так, язык в 4 и 9 классах будет преподаваться три раза в неделю, а в 11 и 12 – два раза в неделю.

При этом для школьников 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10 классов есть только «Иностранный язык 1» и «Иностранный язык 2», что ввело в заблуждение преподавателей и директоров школ.

Почему Армения перестает изучать русский язык?

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил решение армянских властей общей антироссийской политикой.

"Это следствие политики разворота Армении на Запад и отказ от союзнических отношений с Россией как со своим стратегическим партнером. Оборотной стороной этого процесса является, в том числе, отношение к русскому языку как к одному из многих национальных языков, которые школьники в Армении теперь будут изучать только по желанию, а не в качестве обязательной школьной программы. Мы понимаем, к чему все это приведет – к повторению таких сценариев развития событий, какие были на Украине, так как власти способствуют росту русофобии в обществе, и разрыву с РФ в культурно-духовном плане", - подчеркнул он.

"В конечном итоге, целью армянских властей сейчас является воспитание нового поколения граждан Армении на западных принципах и без опоры на великий русский язык и великую русскую литературу. В любом случае, указанное решение носит абсолютно политизированный характер и полностью укладывается в проводимую нынешними властями Армении политику дистанцирования от России, сближения с Западом и в перспективе обнуления партнерских и стратегических отношений с РФ", - добавил главный редактор "Национальной обороны".

Перспективы связей России с Арменией

Политический аналитик обратил внимание на противоположность процессов в образовательных сферах Армении и Азербайджана. "В Армении русских школ как таковых не существует, да и русская община только в каких-то зачаточных проявлениях. Можно сравнить с соседним Азербайджаном, где активно действуют бакинская епархия РПЦ и русская община, включенная во все события, имеющая своих депутатов в Милли Меджлисе, пользующаяся покровительством и поддержкой официальных властей. Мы видим, что в Азербайджане открываются новые совместные филиалы российских вузов, которые готовят, в том числе с опорой на изучение русского языка, кадры по целому ряду направлений. В Армении, к сожалению, этот процесс только сворачивается, готовится ментальный и поколенческий разрыв отношений с Россией", - сообщил он.

"Армянские лоббисты у нас постоянно говорят о вековой братской дружбе, но ведь такая политика армянских властей не встречает противодействия со стороны общества, в этом и опасность действий Еревана. Подавляющее большинство граждан Армении разделяют базовые установки и принципы правительства Пашиянна, предъявляют на бытовом и политическом информационном уровне претензии к России за те беды, которые, по их мнению, испытывает Армения. То есть на самом деле готовится идеологический фундамент для прекращения союзничества и партнерства Армении с РФ", - указал Игорь Коротченко.

"Надо добавить, что решение по русскому языку так или иначе было продавлено, пролоббировано и проконтролировано со стороны западных НПО, в первую очередь американских и британских, которые активным образом действуют в Армении. Видимо, все сейчас в Армении в качестве обязательного языка будут наряду с армянским изучать французский. Франция теперь – стратегический партнер Армении, правда в чем это проявляется в практическом плане, никто не знает, но тем не менее в народных умах бытует необъяснимая любовь армян к Франции и французам. Как говорится, флаг им в руки", - заключил главный редактор "Национальной обороны".