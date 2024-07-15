Будущих мигрантов научат русскому языку в Таджикистане

Граждане Таджикистана, которые захотят отправиться в России, чтобы работать, смогут обучиться русскому языку и узнать основы российской культуры заранее, у себя на родине.

Курсы русского языка для трудовых мигрантов, которые собираются в Россию, запустят в Таджикистане, рассказали в Минтруда республики.

В ведомстве уточнили, что соответствующая договоренность была согласована весной, а точнее в конце мая. Тогда в Душанбе прошли переговоры представителей обеих стран. По их итогам был подписан протокол.

Теперь, во исполнение пунктов этого протокола, в Таджикистане предполагается открыть медицинское учреждение от РФ. Кроме того, желающие отправиться в Россию смогут пройти курсы русского языка.

Еще одна важная возможность – еще в Таджикистане будущие мигранты смогут проверить свои знания, пройдя тестирование по русскому языку, а также истории и основам права.

Напомним, ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать Кодекс мигранта. Этот документ будет содержать правила, которые станут обязательными для иностранцев. В основу кодекса лягут пожелания, которые высказывали россияне. В их числе, например, обязательство научиться говорить на русском языке и обучить ему свою семью (если она тоже живет в России).

А ФАДН разработало специальный курс для мигрантов из стран Центральной Азии, в которых описываются основные моменты, связанные с нормами жизни в России.