Мигрантов предупредят о недопустимости жертвоприношения животных в России

ФАДН выпустило курс лекций для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, с помощью которых предполагается ускорять адаптацию иностранцев к жизни в России. В нем затрагиваются в том числе вопросы религии, а также отношения к женщинам.

В России нельзя совершать жертвоприношения животных, не приветствуется и публичная демонстрация принадлежности к любой религии, так что таких вещей нужно избегать, – говорится в лекциях для мигрантов из Центральной Азии, разработанных Федеральным агентством по делам национальностей.

В лекциях подчеркивается, что Россия представляет собой светское государство, в ней нет государственной религии, и в целом такие темы не принято обсуждать, передает содержание курса РИА Новости.

"В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д."

– лекции

Соответственно, нельзя совершать и жертвоприношения животных.

Поведение на улице

Особое внимание авторы курса уделяют тому, как нужно вести себя на улице. На людях, говорится в лекциях, не стоит общаться громким голосом и тем более кричать и ругаться, причем на любом языке. Нельзя мусорить, кидать шелуху от семечек на землю. Выходить на улицу нужно полностью одетыми.

В числе других недопустимых вещей – агрессия, обсуждение прохожих, общение большими группами, "собрания" у магазина или кафе.

Отношение к женщинам

В лекциях затрагивается и такая тема, как обращение с женщинами. Мигрантам напоминают о запрете на любой физический контакт с незнакомыми женщинами – это домогательство, которое карается по закону, а также о недопустимости многоженства и фиктивных браков.

Кроме того, внимание иностранцев обращают на то, что в России яркая или открытая одежда для женщины – это норма, а не знак того, что она хочет познакомиться.

"Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно"

– лекции