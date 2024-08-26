Пенсионерка сделала пять сальто при прыжке с горы в КЧР

Пять сальто при прыжке с горы "Ахмет" в КЧР совершила 75-летняя спортсменка из Калининграда. Это ее первая вершина в республике.

Жительница Калининграда прыгнула с парашютом с горы "Ахмет" в Карачаево-Черкесии и при этом сделала пять сальто. Видео с ее трюком начало набирать популярность в соцсетях.

На момент прыжка спортсменке исполнилось 75 лет. Она с юности занималась парашютным спортом, а ближе к старости заинтересовалась роупджампингом - им увлечена около года. Гора "Ахмет" – первая вершина женщины в КЧР.

В дальнейшем калининградка хочет продолжить заниматься сложными прыжками с высоты. Следующим пунктом назначения она выбрала Санкт-Петербург и Мурманскую область, рассказала София Батракова калининградскому изданию "Клопс".