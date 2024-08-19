Вестник Кавказа

Трагедия в горах КЧР: погиб кубанский альпинист

Трагедия в горах КЧР: погиб кубанский альпинист
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Краснодарского края не справился со спуском, сорвался с вершины горы в КЧР у Софийских озер и погиб. Об инциденте сотрудникам спасательных служб сообщили члены его тургруппы.

Альпинист сорвался с вершины 2,8 тыс метров у Софийских озер в Карачаево-Черкесии, рассказали в местном отделении МЧС.

О том, что с мужчиной случилась трагедия, сообщили спасателям его товарищи по тургруппе, от которой тот отстал при спуске с Софийских озер. Им оказался 36-летний житель Кубани.

Спасатели переместили тело мужчины вниз. Для этого они использовали снаряжение для альпинизма и носилки. Добравшись до базы, они передали его сотрудникам правоохранительных органов.

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