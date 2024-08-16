Вестник Кавказа

В нацпарке КЧР случился лесной пожар

В нацпарке КЧР случился лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарники приступили к тушению лесного пожара в Тебердинском нацпарке в КЧР. Угрозы для ближайшего к очагу возгорания села Домбай нет.

Пожар случился в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии. Сейчас его тушат пожарные, рассказали в местном отделении МЧС.

«В ущелье Гоначхир обнаружен очаг лесного пожара площадью около 0,5 га. Пожар имеет низовой характер, происходит горение хвойного насаждения, валежника, сухостоя. Расстояние до ближайшего населенного пункта — поселка Домбай — около 7 км»

- МЧС по Карачаево-Черкесии

В ведомстве отметили, что жилым домам в Домбае ничего не угрожает.

В тушении возгорания участвуют почти 40 специалистов 12 пожарных машин.

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