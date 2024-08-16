Вестник Кавказа

Пожар начался в Кавказском заповеднике в Сочи

Пожар начался в Кавказском заповеднике в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В труднодоступной местности Кавказского заповедника начался пожар. Угрозы распространения огня в сторону близлежащего населенного пункта нет.

Спасатели сообщили о том, что в труднодоступной местности Кавказского заповедника в Сочи начался пожар. Ситуация остается под контролем, и угрозы распространения огня в сторону рядом расположенных сел нет. 

«Местность труднодоступная, предварительно, территория заповедника. Принимаются меры по ликвидации [возгорания]»

– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Отметим, что лесные пожары могут иметь разнообразные причины, включая как природные, так и антропогенные факторы. 
На практике ликвидация пожаров в труднодоступной местности – это сложная задача, требующая слаженных действий профессионалов. 

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