Лесные пожары угрожают Грузии из-за жары

Жаркая погода может стать причиной крупных лесных пожаров в Грузии. Температура воздуха дойдет почти до сорока градусов.

Регион Кавказа захватила экстремальная жара, повышающая вероятность лесных пожаров в Грузии, рассказали в Национальном агентстве охраны окружающей среды.

Синоптики сообщили, что 21 и 22 августа температура воздуха на западе страны достигнет наивысшей отметки в +39 градусов, в горных районах она будет немного ниже - +37 градусов. Столбик термометра в восточной части страны покажет +38 градусов.

"Ожидаемая высокая температура воздуха является одним из условий, способствующих возникновению лесных пожаров"

- Национальное агентство охраны окружающей среды

Напомним, что разрушительные лесные пожары случились в Турции. За несколько дней там было выявлено более 240 очагов возгорания. В их тушении приняли участие Россия и Азербайджан.