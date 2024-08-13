Вестник Кавказа

В Турции подсчитали ущерб от лесных пожаров

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Только с начала года в Турции произошло более 2,5 тысяч лесных пожаров, которыми было выжжено почти 18 тысяч гектаров леса, подсчитали в Главном управлении лесного хозяйства страны.

Только с начала текущего 2024 года число лесных пожаров в Турции по сравнению с прошлым 2023 годом выросло на 78% - с 1419 до 2529, это нанесло непоправимый ущерб лесным массивам страны, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Турецкой Республики.

"В период с 1 января по 19 августа текущего года пожары уничтожили 17 тысяч 456 га лесных массивов Турции, тогда как в тот же период прошлого года этот показатель был почти вдвое меньше (8 тысяч 865 га)"

- ГУ лесного хозяйства Турции

Только с начала августа турецкие спасатели зафиксировала 439 лесных пожаров. Как полагают специалисты ведомства, столь интенсивный рост возгораний связан с изменением климата на планете, вызвавшим рекордные показатели по всему миру. Так, турецкие экологи уже давно бьют тревогу, сообщая, что рост температуры в стране идет уже на протяжении 13-14 месяцев.

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