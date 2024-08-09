Лесные пожары взяли под контроль в Турции 

На турецкой территории практически все природные пожары взяли под контроль. Об этом заявил глава Минсельхоза республики.

В последнее время на территории Турции полыхало несколько крупных лесных пожаров. Благодаря оперативным мерам и совместным усилиям борьбы с пожарами, практически все возгорания в лесах удалось полностью локализовать и взять под контроль.

Местные пожарные службы в Турции активно привлекли к тушению лесных пожаров самолеты и вертолеты, оснащенные системами для сброса воды и огнетушащей жидкости. Эффективное использование авиационной техники позволило быстро локализовать очаги возгорания и предотвратить их распространение на новые территории.

«Из 247 лесных пожаров, которые возникли с утра четверга до настоящего времени, 241 взят под контроль. Не осталось ни одного пожара, который бы вызывал у нас беспокойство»

– глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы

Дополнительно к технике были задействованы пожарные расчеты на земле, которые проводили подрывные работы для создания противопожарных полос и барьеров. Огромное значение в борьбе с пожарами имели также десантные команды, специализированные на тушении пожаров в труднодоступных лесных местностях.